Ele ilustrou palavras árabes para mostrar o que elas significam

Você já observou algum escrito árabe e se perguntou, sem ter a menor ideia, o que poderia significar? O trabalho do designer gráfico Mahmoud El Sayed pode ajudar muita gente a entender um pouco mais sobre o assunto.

O egípcio mostrou, de maneira moderna, educativa e encantadora, que as formas com as quais cada palavra é escrita não são escolhidas ao acaso. Para isso, ele criou uma série de 40 ilustrações, revelando o que cada palavra significa e enaltecendo a semelhança entre ela e a figura representada.

Confira, a seguir, alguns destaques do projeto!