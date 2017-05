Elenco de Star Wars fala sobre Carrie Fisher e ‘Os Últimos Jedi’

Feliz Dia de Star Wars! No mundo todo os fãs elegeram o 4 de maio como o dia para celebrar a mais famosa saga da história do cinema. Sabe por que? Porque, em inglês, 4 de maio é “May the 4th”. E o som dessa data, “May the Fourth”, é igualzinho às clássicas palavras “May the Force (be with you)”, ou, em português, “Que a força (esteja com você)”.

Mas chega de blá blá blá nerdístico. Nossa forma de homenagear a tão importante data, no ano em que Star Wars completa 40 anos, é dividindo com vocês as entrevistas que fizemos com o elenco de “Star Wars – Os Últimos Jedi”. O próximo filme da saga estreia em dezembro deste ano. Tivemos a oportunidade de falar com Daisy Ridley, que interpreta a Rey, com John Boyega, que interpreta o Finn, e com ninguém mais, ninguém menos que Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker.

Conversamos com eles sobre a falta que Carrie Fisher faz, sobre os desafios do elenco para o futuro e as dificuldades de retomar um personagem de sucesso. Clique e assista!

DAISY RIDLEY

Perguntamos para ela sobre a responsabilidade de ser a grande mulher de Star Wars, depois da triste partida de Carrie Fisher, que interpretava a Princesa, Senadora e General Leia. Veja o que ela respondeu.

“Eu acho que nunca serei o que Leia é, então não sinto essa responsabilidade. Eu fiquei muito triste, obviamente… eu não penso nisso nesses termos, só penso na terrível perda que todos sofremos. Então só vou tentar fazer justiça ao papel da Rey”



MARK HAMILL

Hamill interpreta Luke Skywalker, o herói da saga original e irmão gêmeo da princesa Leia. Ele e Carrie Fisher tinham uma relação muito próxima de amizade e amor. Conversamos com ele sobre a falta que Fisher faz, e ele, emocionado, nos contou como está lidando com essa ausência.

“É impossível fazer disso algo alegre. É trágico, porque ela partiu cedo demais. A gente queria ela por perto, ela tinha entrado nesse ato final da carreira dela – assim como eu estou – e a gente merecia tê-la conosco.

Eu ainda estou pulando entre os cinco estágios do luto. Toda vez que acho que cheguei na aceitação eu pulo de volta para a raiva, para a barganha, todas elas. O episódio 8 tem um ar de melancolia que não merecia ter, mas ela está maravilhosa no filme. E eu sei que é egoísta da minha parte, porque eu gostava de estar com ela, ela era uma companhia tão divertida. Eu amava como ela me fazia rir, gostava de fazê-la rir. Mesmo agora, esse momento na fila para dar entrevistas, seria muito mais divertido com ela.”

JOHN BOYEGA

O ator britânico interpreta Finn, um Stormtrooper desertor que se transforma no braço direito de Rey em “O Despertar da Força”. No fim do filme ele está gravemente ferido, mas é claro que ele volta para “Os Últimos Jedi”.

Perguntamos para ele se trabalhar em Star Wars pela segunda vez foi mais fácil do que na estreia. Veja o que ele disse:

“Uhhh, não! Não foi, não foi mesmo. Foi mais difícil! Porque você define seu personagem (no primeiro filme) e quer continuar na mesma linha… você quer continuar o que construiu, na base que você criou, você já sabe o que fez, sabe o que o personagem é… mas aí vem o roteirista, e vem o roteiro, e seu personagem é forçado a enfrentar situações mais extremas do que da primeira vez, e isso significa um monte de mudanças. E as mudanças são complicadas!”

As comemorações do Dia de Star Wars seguem durante este 4 de maio – quem sabe a Disney e a Lucasfilm não liberam alguma novidade sobre a saga ainda hoje? Por enquanto, assistam ao trailer de “Os Últimos Jedi”. E tentem não morrer de ansiedade até dezembro!