Emilly Blunt aparece caracterizada pela 1ª vez como Mary Poppins

Depois de mais de 50 anos desde que o filme original foi lançado, os estúdios Disney estão fazendo uma sequência da história da babá mágica que encantou gerações. Mary Poppins Returns (ou Mary Poppins Retorna, em tradução livre), contará com Emily Blunt (de O Diabo Veste Prada) no papel principal. A personagem foi vivida por Julie Andrews na versão anterior.

Nesta quarta-feira (7), a revista Entertainment Weekly divulgou uma imagem em que Blunt aparece caracterizada como a protagonista pela primeira vez.

O remake será ambientado em Londres, em meados dos anos 1930, cerca de 25 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. Nesta ocasião, Poppins visita os Banks e encara uma aventura com eles.

“Com seus poderes mágicos únicos e com o auxílio de seu amigo Jack, ela ajuda a família a redescobrir a alegria e o encanto que faltam em suas vidas”, apontou a Disney em uma breve sinopse sobre a produção.

Mary Poppins Returns tem estreia prevista para 25 de dezembro de 2018 e conta com direção de Rob Marshall (de Chicago, Nine e Caminhos da Floresta), roteiro adaptado de David Magee (de As Aventuras de Pi) e trilha sonora de Marc Shaiman e Scott Wittman (dupla de Hairspray: Em Busca da Fama). Ansiosas?