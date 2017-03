Emma Stone vai interpretar Cruela Cruel no cinema

Emma Stone é a queridinha da vez em Hollywood e disso todo mundo sabe, mas se engana quem acha que ela vai tirar férias depois de abocanhar seu primeiro Oscar. A bonita já está envolvida em nada menos do que quatro projetos, não só no cinema, mas também na Netflix.

O mais curioso deles é, sem dúvida, um filme da Disney que irá contar a história da vilã Cruela Cruel (ou Cruella de Vil, na versão em inglês). Pouquíssima coisa já foi divulgada e Emma é a única atriz confirmada no elenco por enquanto.

Já se sabe, porém, que a direção vai ficar por conta de Alex Timbers, um dos criadores da premiada série Mozart in the Jungle. Dentre os roteiristas, os nomes que se destacam são Aline Brosh McKenna (uma das responsáveis pela adaptação de O Diabo Veste Prada) e Kelly Marcel (que trabalhou em Cinquenta Tons de Cinza).

E o que a gente já pode supor é que o filme – batizado apenas de Cruella – vai se focar na história da personagem antes da icônica perseguição aos 101 Dálmatas. Isso porque a personagem foi interpretada por Glenn Close em 1996 e, na época, a atriz tinha 49 anos, enquanto Emma tem apenas 28.

Aliás, vale dizer que vai ser difícil se igualar à interpretação maravilhosa de Glenn nos anos 1990, né? Como esquecer do fato de que Cruela rouba a cena do início ao fim no filme? A atriz chegou a ser indicada ao Globo de Ouro pelo papel.

Cruella atualmente está em fase de pré-produção e ainda não tem data de estreia, mas a previsão é de que chegue aos cinemas em 2018.