“Emoji – o Filme” ganha primeiro trailer: assista!

Já havíamos adiantado aqui no MdeMulher que nossos amados Emojis iam virar filme. Com direção de Anthony Leondis e com nomes como T.J. Miller, James Corden e Ilana Glazer no elenco de dubladores, a animação vai falar sobre a vida secreta das carinhas que usamos no celular.

Pois o filme, com estreia prevista para 2017, ganhou o primeiro trailer.

Quem anuncia o filme é o Emoji Meh, esse aqui, olha: . Desanimado, ele convida todo mundo para assistir ao filme, quando estrear. Ainda podemos ver o emoji de sorvete , o cookie e nosso queridinho cocô .

Gostou? Quer assistir? Estreia em agosto do ano que vem.