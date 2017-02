Carnaval 2017: a ala da Beyoncé na Unidos da Tijuca é INCRÍVEL

Para o próximo carnaval, a Unidos da Tijuca encontrou um enredo relevante e atual: o papel essencial dos negros na música norte-americana. É super necessário que esse tema seja cada vez mais discutido – e Beyoncé que o diga! Indicada a nove prêmios diferentes na última edição dos Grammys, ela acabou levando somente dois, o que fortaleceu o argumento dos que acusam de racismo a indústria fonográfica do país.

Se o Brasil também não é “modelo” quando o assunto é o preconceito, pelo menos uma coisa podemos afirmar: por aqui, Queen B. vai receber a homenagem que merece. Isso porque a Unidos da Tijuca está preparando uma ala inteirinha inspirada na cantora, com dançarinos MARAVILHOSOS que vão brilhar na Sapucaí.

A escola de samba chegou, inclusive, a contatar a rainha e a convidá-la para participar do desfile – mas, infelizmente, ainda não há confirmações sobre sua vinda. Ao assistir aos vídeos dos ensaios técnicos do último domingo, porém, a gente já viu que empolgação não vai faltar, seja com ou sem Beyoncé. Olha só: