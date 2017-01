Criativas e cheias de bom humor, as ilustrações do dinamarquês HuskMitNavn interagem com o papel e trazem um resultado inusitado e inovador ao que poderia ser apenas um simples desenho. Com figuras, cortes e dobraduras, o artista cria obras com três dimensões, sobre temáticas variadas, que parecem fugir do papel e alcançar a vida real.

Em sua conta oficial do Instagram, cerca de 97 mil pessoas acompanham o impressionante trabalho, que já até ganhou uma versão impressa, em livro.

A fresh start A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Jan 1, 2017 at 5:01am PST

Ice fishing A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Dec 29, 2016 at 11:29am PST

Paper Basket A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Nov 24, 2016 at 10:06am PST

My day so far… A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Sep 26, 2016 at 6:37am PDT

DARK SIDE OF THE MOON A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Sep 21, 2016 at 12:39pm PDT

All alone at the playground. A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Aug 31, 2016 at 12:55pm PDT

#emptyingcans A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Jul 3, 2016 at 11:02am PDT

#oneofthosedays A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Jul 2, 2016 at 12:52am PDT

Dental floss #saturdaynight A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Jun 25, 2016 at 9:09am PDT

What's Your Flava A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Jun 12, 2016 at 3:26am PDT

Paper basket A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Nov 1, 2015 at 5:06am PST

The Arctic A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Sep 6, 2015 at 4:40am PDT

Housework A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Jan 27, 2015 at 4:47am PST

A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Nov 16, 2014 at 11:13am PST

Easter holiday. A photo posted by HuskMitNavn (@huskmitnavn1) on Mar 27, 2013 at 4:05am PDT