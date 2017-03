Esse clipe da música-tema de A Bela e a Fera vai te dar arrepios

Faltam exatamente 10 dias para o lançamento do live-action de “A Bela e a Fera“, um dos maiores clássicos da história da Disney. E, olha, diante disso, o estúdio sabe direitinho como mexer com os nossos corações: eles liberaram, hoje (06), um clipe oficial para a música mais linda do conto de fadas, “Beauty and the Beast”. Confira:

No vídeo, as incríveis performances de Ariana Grande e John Legend acontecem no salão principal do castelo da Fera – como se aquilo se tratasse, na verdade, de uma apresentação para o casal formado por Emma Watson e Dan Stevens.

Não é maravilhoso? Chega logo, 16 de março!