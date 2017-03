Esse seria o discurso do diretor de “Moonlight” no Oscar

Em meio à confusão na hora de revelar o Oscar de Melhor Filme, no último domingo (26), é lógico que a equipe de Moonlight: Sob a Luz do Luar não conseguiu falar tudo aquilo que gostaria no discurso da vitória. Mas, felizmente, o diretor Barry Jenkins resolveu revelar o belíssimo texto que havia preparado para o grande momento.

Além de dirigir o longa, Jenkins também é corroteirista da obra, que trata-se do primeiro filme com temática LGBT a receber o Oscar de Melhor Filme. Ao lado de Tarell Alvin McCraney, ele também venceu na categoria de Melhor Roteiro Adaptado. E vale lembrar que, dentre os nove indicados a Melhor Filme, Moonlight era o de menor orçamento (cerca de 5 milhões de dólares).

Dito isso, é lógico que o filme já entrou para a história do cinema e o discurso de Jenkins merece ser lido. Quem divulgou o texto foi o The Hollywood Reporter, confira:

“Tarell [Alvin McCraney] e eu somos Chiron. Nós somos aquele menino. E quando você assiste Moonlight, você não presume que um menino que cresceu como e onde nós crescemos iria crescer e fazer um trabalho que venceria um Prêmio da Academia. Eu disse isso diversas vezes, e o que eu tenho que admitir é que eu coloquei essas limitações em mim mesmo, eu neguei esse sonho a mim mesmo. Não vocês, não outra pessoa – eu. E então, para qualquer um assistindo isso que se vê em nós, que isso seja um símbolo, um reflexo que leve você a se amar. Porque fazer isso pode ser a diferença entre sequer sonhar e, de alguma maneira através da graça da Academia, realizar os sonhos que você nunca se permitiu ter. Muito amor.”