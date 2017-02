Esse site faz mashups MARAVILHOSOS dos maiores hits dos anos 2000

Os anos 2000 foram gloriosos para a música e, até hoje, há quem sofra com saudade dos hits dessa época. Felizmente, porém, os nostálgicos têm um ao outro – e um deles criou um site maravilhoso em pleno 2017: o “The Magic iPod“.

Lá, é possível combinar as músicas mais famosas da década passada umas com as outras, criando mashups incríveis. E o melhor: você pode escolher as músicas que quer “remixar”.

Funciona assim: ao entrar no site, são apresentadas opções de música à esquerda e à direita. Para combiná-las entre si, você precisa escolher uma da esquerda e arrastá-la com o mouse até uma da direita. Quando você começar a arrastar aquela que escolheu e as disponíveis para mashup com ela vão se tornar amarelinhas – já que não são todas as que combinam tanto assim. Simples, não?

E aí, quais combinações maravilhosas você vai criar? Soulja Boy com Avril Lavigne? Kanye West com Blink-182? Conta para a gente!