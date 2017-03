Estas são as músicas mais populares entre as mulheres no Spotify

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, data para nos lembrar da importância da luta das mulheres, o Spotify, além de criar playlists especiais com grandes vozes femininas, liberou uma lista com os principais gostos das garotas na plataforma.

Entre os gêneros musicais favoritos delas no Brasil, por exemplo, estão o pop, pagode e sertaneja universitário. E as artistas mais populares são Marília Mendonça, Simone & Simaria, Maiara & Maraisa, Anitta e Anavitória.

Abaixo, as músicas mais populares entre elas atualmente:

No mundo:

1. Ed Sheeran – Shape of You



2. The Chainsmokers – Paris

3. Selena Gomez, Kygo – It Ain’t Me (with Selena Gomez)

4. Katy Perry – Chained To The Rhythm

5. Martin Garrix, Dua Lipa – Scared To Be Lonely

6. Julia Michaels – Issues

7. ZAYN, Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)

8. Ed Sheeran – Castle on the Hill

9. James Arthur – Say You Won’t Let Go

10. Clean Bandit – Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

No Brasil:

1. Mc Kevinho – Olha a Explosão

2. Nego do Borel – Você Partiu Meu Coração

3. Ed Sheeran – Shape of You

4. Simone & Simaria – Loka

5. Alok, Bruno Martini – Hear Me Now

6. MC G15 – Deu Onda

7. Henrique & Juliano – Vidinha de Balada – Ao Vivo

8. Matheus & Kauan – Te Assumi Pro Brasil – Na Praia 2 / Ao Vivo

9. Anitta – Sim ou não (Participação especial Maluma)

10. Marília Mendonça – Eu Sei de Cor – Ao Vivo | Acústico