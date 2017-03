Estátua de garota em Wall Street homenageia mulheres de negócios

Ontem (7), véspera do Dia Internacional da Mulher, uma empresa de investimentos resolveu prestar uma homenagem sensacional às “businees women”. A State Street Global Advisors instalou, em frente ao famoso touro de Wall Street, o distrito financeiro de Nova York, uma escultura de bronze representando uma desafiadora garotinha. Ela já recebeu o apelido de “Menina Sem Medo“.

O intuito da novidade é lembrar todos que trabalham na região sobre o número ainda pequeno de mulheres no mundo dos negócios – procurando, com isso, mudar aos poucos a realidade desigual da área.

Com uma postura firme e as mãos na cintura, a menininha parece desafiar o touro de Wall Street, que simboliza a força do mercado financeiro norte-americano. À sua frente, foi colocada uma plaquinha com os dizeres: “Conheça o poder das mulheres na liderança. Elas fazem a diferença“.

A escultura do animal também foi instalada na área de maneira informal, por obra de um artista. A empresa responsável pela garotinha está providenciando a continuidade da nova escultura por ali. Ontem, vários turistas já tiraram fotos ao lado da nova “atração”.

Além da estátua, a State Street Global Advisors também começa hoje uma campanha interessante: eles vão passar a exigir que as empresas de que possuem ações tenham mulheres em altos cargos. Boa!