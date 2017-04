Os dez figurinos mais caros da história do cinema

A indústria cinematográfica conta com cenários incríveis e figurinos estrategicamente pensados pela produção para que a magia das telonas conquiste cada um dos espectadores. Depois de se tornarem marcantes, essas roupas passam a ser estimadas também por seu valor cultural. Vem ver os preços pelos quais os figurinos mais caros do cinema foram leiloados!

10. O Poderoso Chefão (1972) fez tanto sucesso que o casaco de Don Vito Andolini Corleone (Marlon Brando) foi leiloado por US$ 32,5 mil. Uma bela quantia, não?

9. Um dos looks usados por Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) no clássico E o Vento Levou (1939) foi arrematado em 2015 por US$ 137 mil. O colecionador que disponibilizou o vestido havia comprado a peça por apenas US$ 20, dá para acreditar?

8. Já faz 20 anos que Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) apareceu com esse vestido lindo para jantar com Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), em Titanic (1997). O modelito foi leiloado por nada menos do que US$ 270 mil.

7. A túnica usada por Ben-Hur (Charlton Heston), no filme homônimo de 1959, recebeu o lance final de US$ 393,6 mil.

6. Apesar de famosos por serem de rubi, os sapatinhos de Dorothy Gale (Judy Garland), em O Mágico de Oz (1939), eram feitos de simples lantejoulas vermelhas. Ainda assim, o par foi vendido por US$ 666 mil. Já pensou ter um desses no seu armário?

5. A imagem de Maria von Trapp (Julie Andrews), em A Noviça Rebelde (1965), é famosa na internet, mas você imagina por quanto foi leiloado esse look? A gente conta: US$ 676 mil!

4. O vestido preto – nada básico – da grife Givenchy, usado por Holly Golightly (Audrey Hepburn), em Bonequinha de Luxo (1961), foi arrematado em 2006 por surpreendentes US$ 800 mil. O valor estimado antes do leilão era sete vezes menor.

3. A histórica roupa do Leão Covarde (Bert Lahr), em O Mágico de Oz (1939), foi leiloada por US$ 3 milhões. O figurino conta com pelugem de animais de verdade!

2. Usados na cena mais memorável do filme, o vestido e o chapéu de Eliza Doolittle (Audrey Hepburn), em Minha Bela Dama (1964), foram vendidos por nada menos do que US$ 4,5 milhões. As peças faziam parte da coleção pessoal de Debbie Reynolds, que decidiu compartilhá-las com o mundo, em 2011, depois de uma negociação fracassada com um museu.

1. O vestido mais consagrado da história do cinema foi usado por Marilyn Monroe, em O Pecado Mora ao Lado (1955). O modelo foi arrematado pela quantia de US$ 8,9 milhões! Ah, e a peça também fazia parte da coleção de Debbie, sabia?