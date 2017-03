10 filmes que completam 20 anos em 2017

Pode não parecer, mas filmes alguns filmes marcantes que fizeram (e fazem) parte de nossas vidas estão completando 20 anos! Dá para acreditar que já se passaram duas décadas desde que estes longas foram criados e apareceram nas telonas? Confira a lista a seguir e relembre esses títulos nostálgicos!

Anaconda

Na Amazônia, uma equipe está focada em produzir um documentário sobre certa tribo. No entanto, eles são surpreendidos quando descobrem que existe uma serpente rara e enorme, capaz de devorar pessoas, a Anaconda.

Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado

Em uma pequena cidade, quatro adolescentes atropelam e supostamente matam um desconhecido. Com medo das consequências, eles decidem jogar o corpo no mar. Depois do acidente, cada um segue um rumo, mas, no ano seguinte, eles acabam se reencontrando. Então, um bilhete misterioso aparece e uma série de coisas bem estranhas começam a acontecer.

Gênio Indomável

Will (Matt Damon) é um rapaz brilhante, com talento para a matemática, apesar de não ter qualquer dinheiro ou plano para o futuro. Depois de se meter em uma confusão, ele passa a fazer terapia com Sean Maguire (Robin Williams), o que muda completamente a vida dos dois.

George, o Rei da Floresta

Um avião cai na África e um bebê é o único sobrevivente. Criado pelos animais, ele fica conhecido como George (Brendan Fraser), o Rei da Floresta. Certo dia, ele salva a exploradora Ursula Stanhope (Leslie Mann) dos perigos da selva e eles se apaixonam. Mas é quando Ursula decide levar George para São Francisco que as aventuras realmente começam!

MIB – Homens de Preto

Kay (Tommy Lee Jones) e Jay (Will Smith) são agentes secretos responsáveis pela fiscalização dos alienígenas na Terra. Tudo vai bem, na medida no possível, até que eles descobrem que um terrorista intergalático pretende destruir o nosso planeta.

O Casamento do Meu Melhor Amigo

Uma das comédias românticas mais marcantes de todos os tempos também está na lista! Julianne (Julia Roberts) e Michael (Dermot Mulroney) combinaram que se casariam se estivessem solteiros quando ambos completassem 28 anos. Porém, sem que ela esperasse, ele anuncia que está noivo de Kimberly (Cameron Diaz). Julianne, então, percebe que está apaixonada pelo melhor amigo.

O Mentiroso

Fletcher Reede (Jim Carrey) é um advogado tão mentiroso que o seu filho, o pequeno Max Reede (Justin Cooper), ao soprar as velinhas do bolo de aniversário, pede que o pai fique sem mentir por um dia inteiro. Um prato cheio para quem adora confusão, não é mesmo?

O Quinto Elemento

Para salvar o planeta, Korben Dallas (Bruce Willis), um motorista de táxi de Nova Iorque, acaba se envolvendo com coisas de outro mundo – literalmente. Para impedir que o pior aconteça, ele precisa encontrar pedras que representam os quatro elementos e devolvê-las para Leeloo (Milla Jovovich).

Spice World – O Mundo das Spice Girls

A bordo do Spicebus, o maior girl group do mundo vive grandes aventuras antes de seu primeiro show em Londres! As Spice Girls precisam, inclusive, escapar das armadilhas de Kevin McMaxford (Barry Humphries), um editor de jornal que adoraria ver essa apresentação cancelada e as popstars brigadas, só para vender mais exemplares do folhetim!

Titanic

Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) e Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) se conheceram a bordo do Titanic, um transatlântico anunciado como inafundável, que partiu em uma viagem aos Estados Unidos. Depois de impedir que Rose cometesse uma loucura, eles se aproximam, acabam se apaixonando e dando início a um dos casais mais famosos do cinema mundial. Além, claro, de uma das grandes polêmicas da humanidade: Afinal, Jack cabia ou não naquela porta?

