21 ótimos filmes da Netflix para ficar de boas no feriado

Se você está se programando para passar o feriado embaixo do edredom, em clima de preguiça, então veio ao lugar certo! A gente reuniu uma lista de filmes sob medida para quem quer ficar em clima de preguiça, curtindo um cineminha em casa.

Aqui você encontra títulos bem variados, desde comédias românticas, até produções à la Black Mirror, passando por musicais e dramas. Pode ter certeza de que algum desses filmes vai cair como uma luva no mood do seu feriado.

A Invenção de Hugo Cabret

Esse filme maravilhoso é basicamente uma homenagem ao cinema em si. Com deliciosas pitadas de fantasia, ele conta a história de um menino órfão, que vive pelas ruas Paris, na década de 1930. Desmotivado com sua condição, a vida dele muda ao conhecer uma garota e o avô dela, que é ninguém menos do que Georges Méliès – um dos precursores do cinema.

A Voz do Coração

Esse é um drama leve e delicioso de assistir, que conta a história de um reformatório para meninos na França. Os garotos são revoltados e difíceis de lidar, mas as coisas mudam quando um novo professor resolve criar um coral. As músicas são simplesmente de chorar – esta aqui concorreu ao Oscar, inclusive – e a história emociona muito.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

De maneira muito sensível e bem feita, esse é um filme que fala sobre a descoberta da sexualidade na adolescência. Leve e com boas atuações, ele conta a história de um menino cego que se vê apaixonado por um colega de classe. O longa foi muito premiado no exterior, inclusive no prestigiado Festival de Berlim.

Leia mais: 11 ótimos filmes LGBT para assistir na Netflix

Ela

Esse é um longa sobre tecnologia, mas é também um drama intimista e muito sensível sobre a essência humana. Ela foi um dos filmes mais comentados de 2013, por contar da maneira surpreendente a história de um homem que se apaixona pela voz de seu celular. Ele venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original naquele ano.

Sing Street – Música e Sonho

Essa comédia adolescente com toques de musical é uma homenagem à cena rocker dos anos 1980. Ambientado em Dublin, em 1985, o filme conta a história de um menino que resolve montar uma banda quando muda de colégio. Destaque para a trilha sonora deliciosa.

Perfeita é a Mãe

Dos mesmos criadores de Se Beber Não Case, essa comédia fala sobre maternidade de uma maneira não romantizada. No filme, Mila Kunis é uma mãe que aparentemente tem uma vida perfeita, mas está se sentindo sobrecarregada. Aí ela se une a outras mulheres na mesma situação para um ato de ~rebeldia~.

O Roubo da Taça

Esse é o primeiro filme brasileiro produzido pela Netflix e vale a pena assistir. A comédia é inspirada em um fato real: o roubo da taça da Copa do Mundo, em 1983. De maneira inteligente, a narrativa é totalmente inspirada no bom e velho jeitinho brasileiro – e as atuações de Taís Araújo e Paulo Tiefenthaler estão ótimas.

Leia mais: 10 ótimos filmes brasileiros para assistir na Netflix

As Vantagens de Ser Invisível

Esse é daqueles filmes que fala sobre as inseguranças típicas da adolescência, mas de uma maneira inteligente, sensível e muito bem executada. Trata-se de um drama com pitadas deliciosas de comédia, que conta a história de um jovem tímido que faz amizades inesperadas – e incríveis – no novo colégio.

Coração de Cavaleiro

Filminho leve à la Seção da Tarde, que é muito gostoso de assistir. Nele, Heath Ledger é um cara pobre que sonha em ser cavaleiro e tem a oportunidade se passar por nobre para poder competir. O que deixa o longa maravilhoso é o mix entre cenário medieval e cultura pop – sem falar na interpretação cativante de Ledger [sdds ].

Ex_Machina – Instinto Artificial

Se você busca um filme mais ~cabeçudo~, daqueles que ficam na memória por dias, então esse é para você. Num clima bem Black Mirror, o longa conta a história de três personagens: um jovem programador de computadores, um cientista brilhante e uma “mulher-robô” com inteligência artificial.

Intocáveis

Baseado em fatos reais, esse drama cômico conta a história de um milionário paraplégico e a relação que ele estabelece com seu novo cuidador. Os dois são o oposto um do outro, mas acabam desenvolvendo uma incrível amizade. Se prepare: esse é daqueles filmes que te farão rir e chorar na mesma medida.

Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes

Para quem quer passar longe de filmes melosos e está a fim de uma história com ação e comédia, essa é dica. O longa gira em torno de um grupo de amigos picaretas que planeja um roubo mirabolante para pagar uma dívida. O roteiro é ácido e inteligente, regado a muito humor negro.

Já Estou Com Saudades

Protagonizado pelas ótimas Drew Barrymore e Toni Collette, esse é um filme que fala de amizade. Ele gira em torno da relação de duas BFFs e de como suas vidas mudam quando uma delas descobre que tem câncer. Tenha um lenço à mão e prepare-se para querer ligar para aquela amiga das antigas.

Hairspray – Em Busca da Fama

Se você curte musicais divertidos, esse aqui é um prato cheio! O filme se passa nos anos 1960 e conta a história de uma garota gorda que ama cantar e dançar e acaba tendo seu talento reconhecido em um programa de TV. Os números musicais são maravilhosos e o elenco está incrível, a começar pela protagonista Nikki Blonsky.

Chef

Esse é um daqueles filmes que, em inglês, são classificados como feel-good movies (filmes para se sentir bem, em tradução livre). De maneira leve e inspiradora, ele mostra a trajetória de um renomado chef que se frustra com a pompa da profissão e resolve cair na estrada a bordo de um food truck despretensioso.

A Arte da Conquista

Esse é um filme fofo, com pegada dramática e uma trilha sonora incrível. Ele fala sobre um adolescente em crise, que não está se adaptando muito bem à chegada da vida adulta e que precisa lidar com depressão, tretas familiares e uma paixão inesperada. Originalmente, o longa se chama The Art Of Getting By – que significa algo como A Arte de Seguir Em Frente.

Amnésia

Do mesmo criador de A Origem e Interestelar, esse é um daqueles filmes que faz o coração acelerar. Ele conta a história de um homem que tem um grave problema de memória, pois quase morreu nas mãos do mesmo cara que matou sua esposa. Revoltado, ele resolve ir atrás do assassino e tatua o corpo com as pistas que encontra no caminho.

The Runaways

Esse é um filme delicioso sobre a história real do Runaways, a primeira banda de rock composta inteiramente por mulheres. A trilha sonora dispensa comentários e o clima girlpower é muito maravilhoso. Destaque também para as boas atuações do elenco, que conta com Kristen Stewart e Dakota Fanning.

Meia-noite em Paris

Trata-se de um filminho leve e descomplicado, com jeito de comédia romântica, mas que também traz uma reflexão bacana sobre o descontentamento com a vida. Nele, um escritor americano viaja a Paris e lá se depara com uma espécie de portal, que o transporta para a o início do século 20, no era de ouro dos cabarés.

Mudança de Hábito

Esse é um clássico imperdível, capaz de animar qualquer tarde fria e chuvosa. No filme, Whoopi Goldberg é uma cantora que presencia um assassinato e precisa se esconder em um convento. Lá, ela faz uma revolução no coral das freiras.

Amor Sem Escalas

Do mesmo criador de Juno, essa é uma comédia romântica que vai além dos clichês do gênero. De tão bem feita, concorreu a seis Oscars, incluindo Melhor Filme. O longa conta a história de um cara cujo trabalho é viajar pelos EUA demitindo pessoas. Acostumado ao desapego, ele acaba se apaixonando inesperadamente.