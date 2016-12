10 filmes de Natal inesquecíveis dos anos 1990

O Natal é a época do ano perfeita para celebrar a união e estreitar ainda mais os laços. Para deixar tudo com um clima ainda mais especial, certas coisas não podem faltar, como a decoração caprichada, os presentes carinhosos e, claro, as comidas mais saborosas. Para completar essa data mágica, que tal relembrar alguns filmes natalinos que marcaram a infância de quem viveu nos anos 1990?

1. Aconteceu no Natal do Mickey (1999)

Donald até tentou resistir às comemorações, mas Mickey e seus amigos acabam aprendendo sobre a importância do espírito natalino e turma toda se rende a um Natal cheio de magia, brincadeiras e trapalhadas.

2. Esqueceram de Mim (1990)

Quem mais além de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) poderia ser o homem da casa com apenas oito anos de idade – e ainda impedir que ladrões roubem o patrimônio da família, que o esqueceu ao partir para uma viagem de Natal?

3. Meu Papai é Noel (1994)

O verdadeiro Papai Noel acabou sofrendo um acidente quando foi entregar os presentes na casa de Scott Calvin (Tim Allen) e precisou da ajuda do vendedor de brinquedos para que o Natal continuasse. Aos poucos, Scott percebe que ele não só está desenvolvendo as funções do bom velhinho, como também está ganhando as mesmas características físicas que ele.

4. Milagre na Rua 34 (1994)

Susan (Mara Wilson) não acreditava na existência do Papai Noel, até que o bom velhinho foi trabalhar na mesma loja que sua mãe, a fim de provar para todos que tudo é possível quando acreditamos, especialmente quando a magia do Natal está no ar.

5. O Conto de Natal dos Muppets (1992)

O filme é uma adaptação do clássico Conto de Natal, de Charles Dickens. Ele fala da história de Ebenezer Scrooge (Michael Caine), um homem atordoado que, junto com os Muppets, encontra fantasmas do passado, do presente e do futuro, que os ensinam o verdadeiro sentido do Natal.

6. O Estranho Mundo de Jack (1993)

Jack Skellington, o Rei das Abóboras, está cansado da rotina na Cidade do Halloween, onde passa o ano todo organizando o Dia das Bruxas. Por isso, ele resolve sair de lá e explorar a vizinhança, até que encontra o portal do Natal, onde se depara com demonstrações do espírito natalino e acaba tendo uma ideia mirabolante.

7. O Natal Encantado de A Bela e a Fera (1997)

O longa é a continuação do clássico da Disney e conta como está a vida da Bela e da Fera no castelo depois do primeiro filme. É época de Natal e Bela está empolgada para celebrar, mas Madame Samovar, Zip, Horloge e Lumière se lembram do quanto foi ruim a última vez que comemoraram essa data por lá.

8. Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho (1998)

Rudolph estava acostumado a sofrer com as piadinhas que faziam por conta de seu nariz vermelho, mas nunca deixou de sonhar. Ele sempre quis ser uma das renas do Papai Noel e nem imaginava que, quando menos esperasse, seria ele quem ajudaria o bom velhinho a salvar o Natal.

9. Um Herói de Brinquedo (1996)

O workaholic Howard Langston (Arnold Schwarzenegger) acaba perdendo um compromisso marcado com o filho e, para compensar, promete dar ao garoto o que ele quiser como presente de Natal. O problema é que o pequeno pede o cobiçado boneco de ação Turbo-Man, que já está esgotado nas lojas e também é objeto de desejo do filho do carteiro.

10. Uma Noite Mágica (1998)

Jack Frost (Michael Keaton) é um cantor muito ocupado, sem tempo para o filho, Charlie (Joseph Cross). Ironicamente, quando decide passar o Natal com a família, ele acaba morrendo em um acidente de carro. O que ninguém imaginava é que Jack teria uma segunda chance de aproveitar bons momentos ao lado de quem ele mais amava, mas em um corpo um tanto quanto diferente.