8 ótimos filmes LGBT para assistir na Netflix

Filmes – e séries – que retratam a realidade LGBT são cada vez mais comuns, inclusive dentre as produções brasileiras. E há títulos excelentes surgindo a todo momento. Atualmente, a Netflix brasileira não conta com um grande número de títulos sobre o tema em seu catálogo, mas existem alguns longas maravilhosos que você não pode deixar de assistir.

Confira aqui quais são os nossos preferidos:

Tudo Sobre Minha Mãe

Num portfólio tão estrelado como o de Pedro Almodóvar é difícil apontar o melhor filme, mas muita gente considera essa a sua obra prima. O longa gira em torno de uma mãe que acaba de perder o filho adolescente e que, em meio ao luto, acaba conhecendo a história de uma travesti, uma freira e um transexual. Em 2000, o drama recebeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Albert Nobs

Glenn Close está absolutamente maravilhosa nesse drama, que rendeu sua mais recente indicação ao Oscar – ela já foi nomeada seis vezes. No filme, ambientado no século XIX, a atriz vive o transexual Albert Nobs, um mordomo que esconde o segredo de ter nascido mulher. Por viver numa época em que não se conhecia nada sobre transexualidade, nem o próprio personagem sabe ao certo quem ele é de fato.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Esse ótimo filme nacional foi premiadíssimo ao redor do mundo, inclusive no badalado Festival de Berlim. O longa conta a história de um adolescente cego que tem sua vida virada de cabeça para baixo ao se apaixonar por um colega de escola. Este filme é uma adaptação para as telonas do curta Eu Não Quero Voltar Sozinho, que também merece ser assistido.

Beira-mar

E tem mais filme nacional na lista! Assim como em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, esse longa também dá foco à fase de descobrimento, quando um garoto decide viajar ao litoral com seu melhor amigo e descobre que ele é gay. A grande diferença é que temos aqui um trabalho muito mais introspectivo, lento e sem a pegada pop de Hoje Eu Quero. Abordagens distintas, mas ambos merecem ser assistidos.

Clube de Compras Dallas

Esse ótimo drama rendeu os merecidos Oscars de Melhor Ator a Matthew McConaughey e Melhor Ator Coadjuvante a Jared Leto. O longa também concorreu às estatuetas de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original. Inspirado em fatos reais, ele conta a história de um machão texano que é diagnosticado com AIDS, em 1985. Ao saber que tem pouco tempo de vida, ele começa a traficar do México um medicamento ainda ilegal nos Estados Unidos e passa a conhecer a realidade de diversos homossexuais.

Jovem e Aloucada

Nesse polêmico filme chileno, uma garota bissexual conta suas tórridas aventuras em um blog na internet. O detalhe é que ela vem de uma família de evangélicos radicais, o que torna tudo ainda mais proibido. Prepare-se para um filme com cenas beeem picantes e linguagem explícita, além de uma ótima edição ágil e muito pop.

Direito de Amar

Esse é o filme de estreia do estilista Tom Ford como diretor e, de cara, ele já pôde contar com os oscarizados Colin Firth e Julianne Moore no elenco. A história é focada no drama de um professor que precisa lidar com a morte do parceiro, com quem vive há 16 anos. Desesperado, ele pensa em tirar a própria vida. Apesar de ter uma narrativa meio dura, o visual do filme é impecável e a excelente atuação de Firth lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Bridegroom

Esse tocante documentário mostra a trajetória de Shane Bitney Crone, que pretendia casar legalmente com seu companheiro Tom Bridegroom, assim que a lei de casamento igualitário entrasse em vigor na Califórnia. Antes disso, porém, Tom morreu tragicamente e sua família impediu a presença de Shane no enterro.