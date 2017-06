10 filmes da Netflix que são inspirados em histórias reais

O cinema tem o poder de inspirar nossas vidas e isso é ainda mais forte quando são retratadas histórias reais nas telonas. Narrativas marcantes nos mostram um pouco mais sobre esses personagens emblemáticos e contam, com emoção, o que eles viveram.

Confira alguns filmes inspirados em histórias reais que estão disponíveis atualmente na Netflix!

1. Cazuza – O Tempo Não Para

A cinebiografia de um dos grandes nomes da música brasileira fala sobre o percurso pessoal e profissional de Cazuza (Daniel Oliveira). É impossível não se emocionar com a coragem que o ídolo teve ao se assumir soropositivo, bem como admirar a garra de sua mãe, Lucinha Araújo (Marieta Severo).

Veja mais: 10 ótimos filmes brasileiros para assistir na Netflix

2. Flores Raras

A poetisa britânica Elizabeth Bishop (Miranda Otto) e a arquiteta carioca Lota de Macedo Soares (Glória Pires) são protagonistas de uma história de amor surpreendente. Entre os anos 1950 e 1960, elas viveram lindas conquistas e enfrentaram grandes dilemas.

Veja mais: 11 ótimos filmes LGBT para assistir na Netflix

3. Intocáveis

Phillipe (François Cluzet) é um milionário que ficou tetraplégico e acabou de contratar um novo cuidador, Driss (Omar Sy). Apesar de serem completamente diferentes, eles descobriram juntos uma amizade valiosa e muitos motivos para sorrir.

Veja mais: 19 filmes que são grandes pérolas secretas da Netflix

4. Na Natureza Selvagem

Christopher McCandless (Emile Hirsch) é um jovem que abandonou tudo para viver uma grande aventura. Longe da família, do dinheiro e de qualquer luxo, ele passou dois anos na estrada, até que decidiu fazer a maior viagem de sua vida, rumo ao Alasca.

Veja mais: 9 truques para aproveitar melhor a Netflix

5. Nise – O Coração da Loucura

Nise da Silveira (Glória Pires) é uma psiquiatra que lutou por uma nova forma de tratamento para pacientes com esquizofrenia. A fim de eliminar o eletrochoque e a lobotomia, ela os encorajava a criar arte.

Veja mais: 16 filmes maravilhosos sobre mulheres reais

6. O Escafandro e a Borboleta

Editor da revista Elle, o francês Jean-Dominique Bauby (Mathieu Amalric) sofreu um derrame anos 42 anos. Depois de semanas em coma, ele acordou e descobriu que todo o seu corpo estava paralisado, menos um olho. Então, ele passou a se comunicar apenas por piscadas e a ter como objetivo escrever um livro para contar a sua história.

Veja mais: Namora à distância? Veja como assistir Netflix juntos mesmo assim

7. O Impossível

Uma família teve as incríveis férias na Tailândia interrompidas depois que o local foi atingido por um enorme tsunami. Maria (Naomi Watts) e Henry (Ewan McGregor) foram separados pelo desastre, sem saber do paradeiro um do outro.

Veja mais: A nova atualização da Netflix é um pedido antigo e é incrível

8. Raça

Nas Olimpíadas de Berlim de 1936, o atleta afro-americano Jesse Owens (Stephan James) desafiou Adolf Hitler e o preconceito da Alemanha nazista.

Veja mais: 14 séries protagonizadas por negros para assistir JÁ

9. Sempre ao seu Lado

Todos os dias, no caminho do trabalho, Parker Wilson (Richard Gere) era seguido por seu cão até a estação de trem. Ao regressar para o local no fim do expediente, o animal de estimação também estava lá, à sua espera. Mas isso mudou repentinamente quando um acontecimento inesperado separou esse forte laço.

Veja mais: 12 filmes da Netflix que vão fazer você chorar

10. The Runaways – Garotas do Rock

Com um clima girl power, o filme conta a história da Runaways, a primeira banda de rock composta inteiramente por mulheres. Kristen Stewart é Joan Jett e Dakota Fanning vive Cherrie Currie.