8 filmes que concorreram ao Oscar e também à Framboesa de Ouro

Nada é perfeito na vida e essa regra vale também em Hollywood. Porque, verdade seja dita: um filme envolve muitos detalhes e é basicamente impossível acertar em tudo.

E é por isso que, volta e meia, um mesmo longa é indicado tanto ao Oscar quanto à Framboesa de Ouro – que, para quem não sabe, é a premiação que escolhe os piores do ano na indústria do cinema. E não se engane: tem produções respeitadíssimas nessa lista!

1. O Poderoso Chefão 3

Apesar de não ser tão épico quantos os dois longas que o sucederam, a terceira parte da trilogia também é um mito na história do cinema. Só que a atuação de Sofia Coppola é sempre lembrada como o calcanhar de Aquiles do filme, e ela acabou ganhando as Framboesas de Pior Atriz Coadjuvante e Pior Revelação. Já no Oscar, O Poderoso Chefão 3 concorreu a Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante (Andy Garcia), Melhor Diretor, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição e Melhor Canção Original.

2. Pearl Harbor

A produção do filme se esmerou na edição de som, tanto é que levou o Oscar na categoria em 2002, além de ter sido nomeado em outras três categorias, incluindo Melhores Efeitos Especiais. Mas em se tratando de roteiro, direção e atuação… Pearl Harbor foi um desastre. O longa concorreu à Framboesa nas seguites categorias: Pior Filme, Pior Ator (Ben Affleck), Pior Dupla (Ben Affleck, Kate Beckinsale e Josh Hartnett – pois Affleck concorreu tanto ao lado dela, quanto ao lado dele), Pior Remake ou Sequência, Pior Diretor e Pior Roteiro.

3. Flashdance

O filme chegou a concorrer ao Oscar em uma das principais categorias: Melhor Fotografia, além de receber outras três nomeações. E a canção Flashdance…What a Feeling acabou levando a estatueta. Por outro lado, acabou também levando a indicação de Pior Roteiro na Framboesa de Ouro.

4. Wall Street

Esse clássico dos Anos 1980 é até hoje o único filme a ganhar tanto o Oscar quanto a Framboesa! Michael Douglas foi consagrado como Melhor Ator (tanto no Oscar quanto no Globo de Ouro) e Daryl Hannah levou o prêmio de Pior Atriz Coadjuvante.

5. Yentl

Barbra Streisand é uma das atrizes na lista mais Classe A do showbiz americano: o EGOT. Isso significa que ela é uma das 17 pessoas a terem faturado o Emmy, o Globo de Ouro, o Oscar e o Tony Awards. Mesmo assim, a estrela já foi nomeado à Framboesa de Ouro quatro vezes, inclusive por Yentl. Curiosamente, ela concorreu a Pior Ator, já que interpreta uma mulher disfarçada de homem. O longa também foi indicado a Pior Atriz Coadjuvante (Amy Irving) e Pior Trilha Sonora, o que gerou bastante polêmica, pois o Yentl venceu o Oscar de Melhor Trilha Sonora e Amy concorreu como Melhor Atriz Coadjuvante.

6. Armagedon

Este é outro filme que concorreu ao Oscar e à Framboesa de Ouro na mesma categoria (só que ao contrário, no caso): Melhor e Pior Canção Original. A música em questão é a clássica I Don’t Want To Miss A Thing, composta por Diane Warren imortalizada pelo Aerosmith.

7. Purple Rain

Com esse filme, o cantor Prince ganhou o Oscar de Melhor Canção Original pela música Purple Rain, ao mesmo tempo em que concorreu à Framboesa de Pior Canção Original por Sex Shooter.

8. A Última Tentação de Cristo

É raro que um filme receba a indicação ao Oscar de Melhor Diretor (considerada a segunda categoria mais importante nas premiações) e nenhuma outra, mas Martin Scorsese conseguiu esse feito em 1989. Já na Framboesa de Ouro, o longa foi indicado na categoria de Pior Ator Coadjuvante (Harvey Keitel).