Há um trailer para “A Bela e o Voldemort” e ele é maravilhoso

Que Emma Watson vai levar um pouquinho de sua primeira personagem, Hermione Granger, para a vida inteira, isso todo mundo sabe. É provável que seu papel mais recente como Bela em “A Bela e a Fera“, porém, acabe sendo tão marcante como aconteceu na franquia “Harry Potter“.

Existe um mundo, no entanto, em que esses dois momentos se misturam – e ele é simplesmente MARAVILHOSO. Isso porque o canal de humor PistolShrimps resolveu editar o mais recente trailer do filme da Disney, colocando Voldemort no lugar da Fera. Sim, parece bem maluco (e é). Olha só:

Sentimentos são fáceis de mudar

Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par

Basta um olhar que o outro não espera