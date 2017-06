Harvard oferece curso inspirado em ‘Game of Thrones’

Usar uma das suas séries favoritas, tipo Game of Thrones, como ferramenta para estudar uma matéria aparentemente complicada parece um sonho? Pois saiba que Harvard tornará isso real ainda em 2017.

Harvard é conhecida por ser uma das universidades mais prestigiadas do mundo e percebeu que os alunos estavam com pouco interesse em cursos sobre história medieval. Então, para mudar esse cenário, a instituição criou um curso especial.

The Real Game of Thrones: From Modern Myths to Medieval Models (O Verdadeiro Jogo dos Tronos: Dos Mitos Modernos aos Modelos Medievais, em tradução livre) promete explorar as relações do universo criado pelo autor da saga, George R. R. Martin, com a história e a própria cultura medieval.

As aulas serão ministradas pelo professor Sean Gilsdorf, historiador especialista em estudos medievais, em parceria com a professora Racha Kirakosian, pesquisadora especialista em religiões.

Em entrevista à Time, Gilsdorf descreve o curso, que pretende estudar como a série e os livros de GoT “ecoam e adaptam, assim como distorcem, a história e a cultura do ‘mundo medieval’ da Eurasia dos anos 400 a 1500” e explorar “um grupo de personagens arquetípicos que estão no coração de Game of Thrones – o rei, a boa esposa, o segundo filho, o aventureiro e assim por diante – com tipos análogos na história, literatura, religião e lenda medieval”.

Os novos episódios da série já têm data de estreia e chegarão às telinhas brasileiras em 16 de julho, pela HBO.