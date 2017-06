Harvard expulsa alunos por causa de posts machistas e racistas

Ao menos 10 alunos tiveram suas matrículas canceladas pela Universidade de Harvard, por causa de posts ofensivos feitos através do Facebook. A informação é do The Harvard Crimson, jornal especializado em notícias sobre a universidade mais prestigiada dos Estados Unidos.

Os tais posts foram compartilhados em um grupo fechado, batizado de Harvard Memes for Horny Bourgeois Teens (Memes de Harvard para Adolescentes Burgueses e Excitados, em tradução livre). Esse grupo foi criado a partir de um outro, administrado pela própria universidade, que reúne os alunos da classe que se formará em 2021 – ou seja, candidatos já aprovados para as concorridíssimas vagas da instituição.

Foram encontradas postagens com pesadas ofensas racistas e xenofóbicas. Em uma das publicações citadas pelo The Harvard Crimson, um jovem teria postado a foto de um mexicano sendo enforcado com a inscrição “hora da piñata“. Outras publicações incitavam o estupro e faziam piada com o Holocausto e com a morte de crianças.