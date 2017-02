HBO produzirá filme sobre os bastidores de ‘O Poderoso Chefão’

Apesar de ter sido lançado em 1972, O Poderoso Chefão continua sendo um dos maiores clássicos do cinema mundial. Como prova de sua importância, a HBO produzirá Francis & The Godfather, filme que retratará os desafios do diretor Francis Ford Coppola durante as filmagens da icônica obra.

De acordo com a Variety, responsável por divulgar a informação, Francis & The Godfather deve mostrar como o cineasta se juntou ao projeto, as escalações de Al Pacino e Marlon Brando, além de como a equipe precisou lidar e negociar com a verdadeira máfia de Nova York para tornar o projeto do filme realidade.

Ainda segundo a publicação, a ideia original é de Andrew Farotte, sendo que o roteiro original entrou para a Black List 2015, um tipo de seleção dos principais roteiros que não foram produzidos em Hollywood. Mike Marcus, Doug Mankoff e Andrew Spaulding serão os produtores executivos. Por enquanto, ainda não há data prevista para a estreia da produção.

O Poderoso Chefão é considerado um dos grandes filmes do cinema americano. O título tem três estatuetas do Oscar: de melhor filme, ator (para Marlon Brando) e roteiro adaptado.