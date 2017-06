Como seriam as casas inspiradas em obras de diretores de cinema

O ilustrador e arquiteto Federico Babina decidiu unir suas paixões e criar o projeto Archidirectors. Em 27 ilustrações, o italiano mostra como seriam as residências fictícias de diretores de cinema consagrados.

As imagens foram criadas levando em consideração a personalidade do trabalho de cada homenageado e têm como inspiração as obras desses artistas.

1. Alfred Hitchcock

2. Charles Chaplin

3. David Lynch

4. Federico Fellini

5. Fritz Lang

6. Lars von Trier

7. Michelangelo Antonioni

8. Peter Greenaway

9. Stanley Kubrick

10. Tim Burton

Esta não é a primeira vez que Babina mistura cinema e arquitetura. Em Archilife, por exemplo, ele mostrou estrelas de Hollywood protagonizando cenas rotineiras em casas modernistas.

Além dessas séries, o artista também já criou ilustrações para imaginar as casas de pintores, músicos, arquitetos e designers famosos.