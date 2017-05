John Mayer confirmou CINCO shows no Brasil e nós estamos <3

Sim, pode acreditar – e preparar os bolsos! O “sapão” John Mayer resolveu melhorar a segunda-feira, 29, de todos e anunciar de uma vez só cinco shows no Brasil.

Divulgando o disco “The Search for Everything”, o cantor começa a série de shows por São Paulo (SP), no Allianz Park, em 18 de outubro. Em seguida, no dia 20, é a vez da Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), receber o artista.

No dia 22, ele canta na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (PR); e, em 24 de outubro, ele performa no Anfiteatro Beira Rio, em Porto Alegre (RS). A última cidade a receber o Johnzinho é o Rio de Janeiro, onde ele se apresenta no dia 27, na Jeunesse Arena.

Confira abaixo os preços dos ingressos!

SÃO PAULO

PRÉ-VENDA PARA CLIENTES BANCO DO BRASIL COM CARTÃO OUROCARD

Começa: Sexta-feira, 02 de junho, 00:01h (de quinta para sexta-feira)

Termina: Domingo, 04 de junho, 23:59h

VENDA PÚBLICO GERAL:

Segunda-feira, 05 de junho, 00:01h

PREÇOS:

Pista Premium BudZone – R$640 (R$320 meia-entrada)

Pista – R$320 (R$160 meia-entrada)

Cadeira Nível 1 – R$440 (R$220 meia-entrada)

Cadeira Superior – R$240,00 (R$120 meia-entrada)

BELO HORIZONTE

PRÉ-VENDA PARA CLIENTES BANCO DO BRASIL COM CARTÃO OUROCARD

Começa: Terça-feira, 20 de junho, 10:00h

Termina: Sexta-feira, 23 de junho, 9:59h

VENDA PÚBLICO GERAL:

Sexta-feira, 23 de junho, 10:00h

PREÇOS:

Pista PremiumBudZone 1º lote – R$500 (R$250 meia-entrada)

Pista 1º lote – R$240 (R$120,00 meia-entrada)

CURITIBA

PRÉ-VENDA PARA CLIENTES BANCO DO BRASIL COM CARTÃO OUROCARD

Começa: Sábado, 03 de junho, 10:00h

Termina: Terça-feira, 06 de junho, 9:59h

VENDA PÚBLICO GERAL:

Terça-feira, 06 de junho, 10:00h

PREÇOS:

Pista Premium BudZone – R$640 (R$320 meia-entrada)

Pista – R$400 (R$200 meia-entrada)

Camarote – R$1.000 (R$500 meia-entrada)

Deck – R$400 (R$ 200 meia-entrada)

PORTO ALEGRE

PRÉ-VENDA PARA CLIENTES BANCO DO BRASIL COM CARTÃO OUROCARD

Começa: Terça-feira, 20 de junho, 10:00h

Termina: Sexta-feira, 23 de junho, 9:59h

VENDA PÚBLICO GERAL:

Sexta-feira, 23 de junho, 10:00h

PREÇOS:

Pista Premium BudZone – R$400 (R$200 meia-entrada)

Cadeira Inferior – R$420 (R$210 meia-entrada)

Cadeira superior– R$230 (R$115 meia-entrada)

Lounge – R$700 (R$350 meia-entrada)

Tribunas – R$520 (R$260 meia-entrada)

RIO DE JANEIRO

PRÉ-VENDA PARA CLIENTES BANCO DO BRASIL COM CARTÃO OUROCARD

Começa: Segunda-feira, 19 de junho, 10:00h

Termina: Quinta-feira, 22 de junho, 09:59h

VENDA PÚBLICO GERAL:

Quinta-feira, 22 de junho, 10:00h

PREÇOS:

Pista Premium BudZone – R$590 (R$295 meia-entrada)

Pista – R$290 (R$145 meia-entrada)

Cadeira Nível 1 lateral –R$400 (R$200 meia-entrada)

Cadeira Nível 1 central –R$360 (R$180 meia-entrada)

Cadeira nível 3 – R$240 (R$120 meia-entrada)

Camarote – R$540 (R$270 meia-entrada)