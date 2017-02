Justin Timberlake confirmado para o Rock in Rio 2017

Oba! Mais uma atração confirmada para o Rock in Rio 2017, que acontece em setembro no Rio de Janeiro. É o muso maravilhoso Justin Timberlake, que tocou aqui na edição de 2013 e para nossa alegria vai voltar!

ROCK IN RIO IS BRINGING ‘SEXYBACK’!! @jtimberlake fecha o Palco Mundo dia 17 de setembro! Ingressos 06/04! #rockinrio2017 #JustinTimberlake pic.twitter.com/oH980B8sSW — Rock in Rio (@rockinrio) February 16, 2017

O anúncio foi feito ontem, durante o Jornal Nacional, e ele vai ser o responsável por encerrar o palco principal do festival em 17 de setembro, um domingo.

Quem quiser ir ao festival pode ir economizando até dia 6 de abril às 19h, quando abrem as vendas para cada dia do Rock in Rio. Quem já comprou o Rio Card, pode escolher já os dias em que deseja ir. Basta acessar o site.

Por enquanto o line-up está assim:

15/09 – Lady Gaga – 5 Seconds of Summer – Ivete Sangalo

16/09 – Maroon 5 – Fergie – Skank

17/09 – Justin Timberlake – Nile Rodgers & Chic – Frejat

21/09 – Aerosmith – Billy Idol

22/09 – Bon Jovi – Ney Matogrosso & Nação Zumbi – Alter Bridge

23/09 – Cee Lo Green

24/09 – Red Hot Chilli Peppers

Até Abril muitas outras atrações serão anunciadas. E aí, você vai?