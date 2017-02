Katy Perry divulga trecho da nova música ‘Chained to the Rhythm’

Quase quatro anos depois de lançar o último disco, Prism, Katy Perry divulgou no Twitter um trecho de uma música nova. “Chained to the Rhythm” é o nome do provável primeiro single do novo álbum da cantora, que ainda não tem data de lançamento definida.

No tweet ela usa a hashtag #FRIDAYTHE10TH, que significa sexta dia 10, quando o single será divulgado na íntegra. No domingo ela vai se apresentar no Grammy, premiação da indústria fonográfica, e deve tocar justamente essa música.

Alguém duvida que vai ser uma apresentação incrível? 😉