Lana Del Rey lançou a música mais Lana Del Rey de todas

Lana Del Rey voltou para salvar a pop music em 2017. O single novo dela “Love”, divulgado de surpresa neste sábado, 18, é simplesmente incrível. Na canção, a cantora fala basicamente sobre ser jovem e não se importar com possíveis consequências do amor…

“Fico pronta, me arrumo para ir a algum lugar qualquer. Não importa se eu não me basto para as coisas que virão… Porque eu sou jovem e estou apaixonada”, canta a artista.

Produzida pelos hitmakers Emile Haynie, Rick Nowels e Benny Blanco, é a música mais Lana Del Rey que ela já lançou: letra profunda, melancólica e com uma melodia triunfante e luxuosa.

É o primeiro gostinho do novo álbum dela – ainda sem data de lançamento definida.