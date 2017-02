Lana Del Rey se junta a bruxas para amaldiçoar Donald Trump

Enquanto muita gente vai se reunir nessa sexta (24) à noite para comemorar a chegada do carnaval, bruxos ao redor do mundo vão se encontrar com um propósito bem diferente: amaldiçoar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

À meia-noite de hoje, foi combinada uma espécie de feitiço coletivo – que também vai rolar nas noites dos dias 26 de março, 24 de abril, 23 de maio e 21 de junho. O intuito é fazer com que o polêmico chefe de Estado abandone seu cargo. Será que rola?

Dentre os participantes do protesto encontra-se ninguém menos do que Lana Del Rey. Em seu perfil no Twitter, a cantora compartilhou hoje uma mensagem que muitos fãs imaginaram estar relacionada com o lançamento de uma nova música – mas que, na verdade, tem tudo a ver com as bruxarias agendadas para a meia-noite.

At the stroke of midnight

Feb 24, March 26, April 24, May 23

❤️

Ingredients can b found online

🍰 pic.twitter.com/PsjNpIODZE — Lana Del Rey (@LanaDelRey) February 24, 2017

“À meia noite, 24 de fevereiro, 26 de março, 24 de abril, 23 de maio. Os ingredientes podem ser encontrados na internet“.

Ela também se manifestou em sua conta no Instagram:

All you need https://m.youtube.com/watch?v=3-NTv0CdFCk A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) on Feb 23, 2017 at 12:52pm PST

Os ingredientes aos quais Lana se refere, essenciais para a participação no ritual, são os seguintes:

Uma foto em que Trump tenha saído mal (o que, convenhamos, não é tão difícil de se encontrar);

A carta “A Torre” do tarot;

Uma vela de laranja;

Um alfinete;

Pequenos potes de água e de sal;

Uma pena;

Fósforos;

Um cinzeiro

Segundo o site A.V. Club, aqueles que não tiverem uma vela de laranja em casa (ou seja, praticamente todos os seres humanos) não precisam se preocupar – também é possível usar uma cenoura baby (sim!) no lugar dela.

Por que não?