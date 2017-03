Lego vai homenagear cientistas mulheres da NASA com miniaturas

No início deste ano, a Lego anunciou estar promovendo pesquisas para substituir o plástico por um material eco-friendly em seus icônicos bloquinhos coloridos. Agora, a empresa volta com mais uma novidade incrível: entre o fim de 2017 e o começo de 2018, vai lançar miniaturas incríveis de cientistas mulheres da NASA.

Com certeza inspirada pelo sucesso do filme “Estrelas Além do Tempo”, a ideia veio de Maia Weinstock, uma jornalista de ciência do MIT News, o jornal do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A Lego mantém um programa que recebe sugestões de ideias para os seus bonequinhos e, apoiada por mais de 10.000 pessoas, a sugestão da repórter foi escolhida para ser posta em prática.

Dentre as homenageadas estão Katherine Johnson, a matemática retratada por Taraji P. Henson em “Estrelas Além do Tempo”; Mae Jemison, a primeira negra a viajar para o espaço; Nancy Grace Roman, conhecida como a “Mãe do Hubble”; Margaret Hamilton, que trabalhou no software de bordo das missões Apollo e Sally Ride, a primeira mulher norte-americana a viajar para o espaço.

“A vontade de criar é igualmente forte em todas as crianças. Meninos e meninas. É a imaginação que conta”, estava estampado em um panfleto da Lego, já em 1974. “Muitos garotos gostam de casinhas, que são mais humanas do que naves espaciais. Muitas meninas preferem naves espaciais. Elas são mais empolgantes do que casinhas”.

Que bom que, em 2017, eles mantêm a postura igualitária, né?