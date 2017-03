Este livro gratuito conta a história de 18 brasileiras incríveis

Juntamente com o Instituto Brasileiro de Museus, a Fundação Joaquim Nabuco, do Recife, lançou recentemente um livro incrível – e o melhor: disponível gratuitamente online.

Chamada de “A Memória Feminina: Mulheres na história, história de mulheres“, a obra fala sobre a trajetória de 18 mulheres brasileiras maravilhosas. Dentre elas, nomes como a artista plástica Tarsila do Amaral, a escritora Clarice Lispector e a psiquiatra Nise da Silveira.

Os autores responsáveis são Maria Elisabete Arruda de Assis, diretora do Museu da Abolição, no Recife, e Maurício Antunes, pesquisador da própria Fundação Joaquim Nabuco.

A intenção do livro é mostrar como as mulheres também são responsáveis por partes importantes da história do Brasil – contrariamente ao que grande parte das obras sobre o assunto acabam contando por aí.

Na introdução do projeto, já fica claro o objetivo dele: “desconstruir os preconceitos e discriminações historicamente produzidos sob o patriarcalismo que escondeu, quando não apagou, a presença das mulheres na nossa história”. Não é maravilhoso?

Baixe aqui, de graça, o livro “A Memória Feminina: Mulheres na história, história de mulheres”.