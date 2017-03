Lollapalooza 2017: perguntas e respostas sobre o festival

Finalmente! O Lollapalooza 2017 acontece neste fim de semana, em São Paulo, e promete levar cerca de 70 mil pessoas para o Autódromo de Interlagos.

The Weeknd, Tove Lo, The XX e Strokes são algumas das atrações do festival.

Abaixo, a gente preparou um pequeno manual para você não ser a “perdida do evento”. Prepare o look Vanessa Hudgens, a pochete, a coroa de flores e vem saber tudo sobre a festa.

Como funciona essa tal pulseira “cashless”?

Para 2017, a organização do festival resolveu inovar e trouxe ao Brasil a “Lolla Cashless”, que serve como ingresso e é uma forma de fazer compras dentro do evento. Por isso, é importante todo mundo registrá-la no site do Lollapalooza. Lá, também é possível carregá-la com créditos para a compra de bebidas e comidas. Importante lembrar: ela vale para os dois dias de festival, então, nada de tirar a pulseira – nem para tomar banho, viu?

Quanta grana levar/ carregar na pulseira?

Isso depende muito da sua fome/ bolso. Quem é fã de festivais sabe: as coisas lá dentro nem sempre são baratas. O hambúrguer mais caro, por exemplo, custa R$ 44, mas existem opções “mais em conta” por cerca de R$ 22. O cachorro-quente sai por R$ 15 e o refrigerante orgânico cerca de R$ 8. São ao todo 40 pontos de venda com opções para todos os consumidores, inclusive os veganos. Ah, quem quiser economizar, a organização do festival permite a entrada com barras de cereal, frutas, copos de água fechados e alimentos industrializados fechados.

Horários

Os portões do autódromo abrem às 11h no sábado e 10h no domingo. Os shows, no entanto, só começam a partir do meio-dia (confira aqui os horários dos shows). O festival encerra as atividades às 23h no sábado e 22h no domingo.

Não sabe o que assistir? Shows que a gente indica:

Sábado: Glass Animals, The XX, The Chainsmokers, Tove Lo, Criolo, Tegan & Sara, Jaloo e Baianasystem.

Domingo: The Weeknd, Duran Duran, Flume, Mø, Céu e Vance Joy.

Programação

Neste ano, serão quatro palcos e é altamente recomendado você se programar bem antes: a distância entre eles é considerável – coisa de 10 a 15 minutos – e, às vezes, todo mundo (as cerca de 70 mil pessoas presentes no festival) resolve ir junto para o mesmo show. Ou seja, rola um considerável “engarrafamento de gente”. Por isso, vale sair antes do fim de uma atração para não correr o risco de perder o início de outra.

O que eu posso levar?

• Frutas cortadas;

• Industrializados fechados;

• Copos de água fechados;

• Documentos pessoais;

• Chapéu ou boné;

• Óculos Escuros;

• Barra de cereal;

• Canga;

• Capa de chuva (existem chances de chover um pouco, viu?);

• Protetor solar;

• Protetor labial;

• Câmera portátil;

• Mochila ou bolsa.

O que é proibido levar?

• Garrafas, latas, bebidas;

• Utensílios de armazenagem;

• Embalagens rígidas com tampa;

• Capacetes;

• Cadeiras ou bancos ;

• Armas de fogo e armas brancas;

• Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes;

• Fogos de artifício;

• Objetos de vidro;

• Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

• Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, etc;

• Animais – exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

• Pau de selfie;

• Substâncias inflamáveis, corrosivas.