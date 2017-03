A nova música da Lorde é perfeita para quem terminou um namoro

Amém, Lorde! A cantora neozelandesa de 20 anos, finalmente, está de volta e com uma sonoridade completamente nova.

Em “Green Light”, o primeiro e dançante single do novo álbum dela, “Melodrama” (continuação do bem-sucedido “Pure Heroine”, de 2013), a artista resolve espantar todos os demônios de um relacionamento passado.

Assista ao vídeo:

A faixa, co-escrita e produzida por Lorde, Jack Antonoff e Frank Dukes, é realmente sobre um ex-namorado da cantora (escola Taylor Swift de composição). Em entrevista ao programa de rádio Beats 1, na Apple Music, ela contou um pouco mais sobre o significado da canção:

“Essa música é sobre um término de relacionamento. E não é uma coisa que eu realmente escrevia sobre. Demorou um pouco para eu entender como compor sobre isso. Foi a minha maior decepção amorosa. E a canção fala sobre esses momentos que acontecem logo depois da sua vida mudar e todas as coisas bobas que acontecem em volta disso. Eu digo, ‘Ela pensa que você ama a praia, você é um grande mentiroso’. Que porra, ela acha que você gosta da praia?! Você não gosta da praia! E todas essas coisas idiotas. A música parece até feliz, mas a letra é tão óbvia. Eu me perguntava, ‘como isso está soando tão feliz?’ E aí percebi que é meio como aquela garota na festa dançando e chorando por causa do ex-namorado que todo mundo detesta. Ela está desse jeito naquela noite, mas no dia seguinte ela vai começar a se levantar de novo. Essa música é para mim”.