Marcha das Mulheres reúne “Quatro Amigas e um Jeans Viajante”

Bastante usado entre quem defende os direitos das mulheres, o termo “sororidade” seria o equivalente feminino da palavra “irmandade”. Sua tradução em inglês, “sisterhood”, dá nome ao filme (e aos livros!) que, no Brasil, se escolheu chamar Quatro Amigas e um Jeans Viajante. Sim, aquele da sua adolescência!

Nada mais natural, portanto, que as atrizes do longa marcassem presença na Women’s March On Washington, manifestação que reuniu quase 4 milhões de pessoas no último sábado, nos Estados Unidos. America Ferrera, a Carmen, discursou (lindamente, aliás) na capital estadunidense, onde encontrou Amber Tamblyn, a Tibby.

Sister for life. For real. Forever. #womensmarch A photo posted by Amber Tamblyn (@amberrosetamblyn) on Jan 21, 2017 at 1:42pm PST

Para a nossa sorte, porém, no mesmo dia Tamblyn também esteve em Nova York, onde Blake Lively, a Bridget, também estava protestando.

Sister #2 located in NYC march! #womensmarchnyc A photo posted by Amber Tamblyn (@amberrosetamblyn) on Jan 21, 2017 at 2:49pm PST

Não é incrível ver que elas são amigas – e politicamente engajadas – também na vida real?

Alexis Bledel, a Lena, infelizmente não compareceu às manifestações. Será que, como sua personagem mais famosa, Rory Gilmore, ela prefereu ficar em casa lendo?