Marvel lança heroína inspirada no Chapolin Colorado

A Marvel acaba de anunciar a criação de uma nova heroína, batizada de Red Locust (que significa Gafanhoto Vermelho, em inglês). A personagem foi criada pelo quadrinista mexicano Humberto Ramos e fará parte de uma equipe de heróis chamada Champions – junto com Miss Marvel, Nova, Ciclope, Homem-Aranha, Hulk, e Viv Vision.

Assim como seu criador, a Red Locust também tem descendência mexicana e o melhor: ela é inspirada no Chapolin Colorado. “É uma homenagem e uma manifestação de amor ao México. Creio que é importante demonstrar que a equipe Champions conversa com todas as diferentes culturas, idiomas e raças”, disse Ramos em entrevista ao jornal La Crónica Diaria.

O nome verdadeiro da heroína é Fernanda Ramírez e ela já vai aparecer na próxima edição dos quadrinhos da Champions. O uniforme da moça é totalmente inspirado no do Chapolin: vermelho, com um coração amarelo no peito e até anteninhas.

Será que ela vai ter martelo e um bordão à la “sigam-me os bons” também? Seria maravilhoso!