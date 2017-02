Mattel vai lançar coleção bafo de Barbies da Mulher Maravilha

A Entertainment Weekly divulgou as primeiras imagens da coleção de Barbies da Mulher Maravilha e os colecionadores já estão pirando. Isso porque a linha vai muito além da boneca vestida com seu tradicional uniforme azul e vermelho.

Até a mãe da heroína (a Rainha Hipólita) ganhou sua boneca, com cavalo e tudo! O cavalo preto da Mulher Maravilha também faz parte da coleção, lógico, além de diversos acessórios e até uma versão dela em roupa de festa.

Além das Barbies, a Mattel também vai lançar acessórios em tamanho real, para que todo mundo possa ~encarnar~ a Mulher Maravilha. Girlpower total!

O lançamento está previsto para acontecer em 2 de junho, junto com a estreia do filme nos EUA (aqui no Brasil ele chega aos cinemas no dia 1º). Olha só que lindeza:

