‘Me Libera Nega’: a tentativa de assalto que virou hit na Bahia

“Me libera nega, vem pro Olodum / Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um” – se você ainda não ouviu esses versos, pode esperar, que eles vão grudar na sua cabeça. A música de autoria de MC Beijinho, é uma das grandes candidatas a hit do Carnaval deste ano, especialmente na Bahia, onde já é um grande sucesso.

O inusitado dessa música é que em vez de ser lançada no rádio ou nos tradicionais ensaios da capital baiana, ela foi ouvida pela primeira vez no porta-malas de uma viatura da polícia, no programa Balanço Geral, da TV Record, em novembro. Ítalo Gonçalves, de 19 anos, havia tentado assaltar dois estudantes com uma faca quando foi detido. Algemado, na viatura, ele aproveitou o microfone da rede de TV para cantar “Me Libera Nega”.

Ítalo contou para o repórter que morava na rua e “bebia água quando chove”. Ainda explicou que estava cantando na rua, “tentando endireitar uma parte da música” antes de tentar assaltar os meninos, e que precisava de uma oportunidade para gravar a música. “Queria que vocês esquecessem meu erro e dessem atenção à minha música, uma música bonitinha que eu mesmo fiz”.

Pois bem, e não é que ítalo conseguiu a atenção que precisava? Virou o MC Beijinho, e no fim de dezembro lançou o clipe do samba reggae “Me Libera, Nega”.

A música realmente gruda na cabeça, e nem Caetano Veloso resistiu: rolou até campanha para que ele incluísse a canção em seus shows.

Roque, filho caçula de Regina Casé, entrou na onda do MC Beijinho:

Roque, filho caçula de Regina Casé, entrou na onda do MC Beijinho:

E o jogador do Barcelona Daniel Alves também não resistiu.

E o jogador do Barcelona Daniel Alves também não resistiu.

É ou não é o hit do carnaval?