‘Minha Mãe É Uma Peça 2’ é o filme nacional com maior bilheteria

Em cartaz desde 22 de dezembro, a comédia Minha Mãe É Uma Peça 2 já bateu recorde e é o filme nacional com maior bilheteria da história. O filme estrelado por Paulo Gustavo arrecadou R$ 117,3 milhões e desbancou Os Dez Mandamentos – O Filme, título que faturou R$ 116,4 milhões, segundo informações do Filme B Box Office.

Apesar de ser a produção com maior bilheteria no cinema brasileiro, Minha Mãe É Uma Peça 2 é o quarto filme mais assistido pelos espectadores, ficando atrás de Os Dez Mandamentos – O Filme, Tropa de Elite 2 e Dona Flor e Seus Dois Maridos. De acordo com a publicação, a discrepância acontece porque o filme bíblico tinha um preço médio de ingresso mais baixo em relação à média do mercado.

A sequência da comédia mostra o momento em que Dona Hermínia (Paulo Gustavo) virou apresentadora de um programa de televisão e, apesar do sucesso, precisa lidar com a ausência dos filhos, Juliano (Rodrigo Pandolfo) e Marcelina (Mariana Xavier), que resolveram sair de casa.