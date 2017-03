Netflix irá terminar e lançar obra inacabada de Orson Welles

Orson Welles, diretor do premiado Cidadão Kane, não poderia imaginar que estrearia um filme em streaming, mas isso será realidade! A última produção do norte-americano, The Other Side of the Wind (O Outro Lado do Vento, em tradução livre), será restaurada, finalizada e lançada pela Netflix, que comprou os direitos globais da obra. No entanto, ainda não há uma data de estreia divulgada pela plataforma.

“Para quem cresceu admirando a visão e a arte de Orson Welles, é um sonho que se torna realidade”, pontua o diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, em comunicado oficial. “A promessa de levar ao mundo esse trabalho inacabado de Welles com suas verdadeiras intenções artísticas intactas é motivo de orgulho para mim e para a Netflix. Cinéfilos do mundo todo poderão experimentar de novo e pela primeira vez a magia de Orson Welles”, comemora.

The Other Side of the Wind foi escrito por Welles e dirigido por ele entre 1970 e 1976, sendo uma sátira de Hollywood. Dificuldades na produção, jurídicas e financeiras impediram que o longa fosse concluído até a morte de Orson, em 1985. Agora, a Netflix está assumindo esse projeto, para a realização dos fãs do diretor. Quem está supervisionado essa missão é Frank Marshall, que também trabalhou no filme original.