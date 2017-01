Novo trailer de “A Bela e a Fera” mostra Emma Watson cantando

Lembra daquela cena em que a Bela sai cantarolando pela cidade e todo mundo lhe diz “bonjour”? No novo trailer do remake de A Bela e a Fera é essa a canção que Emma Watson interpreta! O vídeo liberado ontem durante o Globo de Ouro mostra apenas uma palinha da música, mas isso já é o suficiente para despertar aquela nostalgia maravilhosa.

E o trailer também mostra a primeira vez em que Bela encontra a Fera no castelo. Como esquecer daquela cena de arrepiar a espinha? Dá só uma olhada:

Já foi confirmado que todas as canções do desenho original estarão no remake e, nesse novo teaser, dá para ver um pouquinho de outro momento musical lindo: aquele em que a Bela e a Fera brincam na neve e começam sentir afeição um pelo outro.

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de março, um dia antes da estreia nos Estados Unidos. Ansiedade define!