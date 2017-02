Novos quadrinhos da Marvel trazem heroína lésbica e latina

A Marvel anunciou que irá lançar uma história em quadrinhos sobre a personagem America Chaves, heroína lésbica e latina, que foi apresentada ao público em 2011. No universo da Marvel, ela é a sucessora da Miss America, personagem criada há mais de 70 anos.

Apesar de ter sido lançada tempos atrás, essa é a primeira vez que America Chaves aparece como personagem principal de uma história. E a saga promete ser absolutamente gilrpower!

A revista foi intitulada de Okay, Ladies, Now Let’s Get in Formation, frase de abertura do hit Formation, da Beyoncé. A capa dos quadrinhos também é inspirada no figurino usado pela cantora no clipe da música.

Apesar de ter sido criada por dois homens (Joe Casey e Nick Dragotta), a nova história de America Chaves é assinada por uma mulher: Gabby Rivera. Na trama, a heroína tem o poder de se transportar através das dimensões e, com isso, consegue defender a Terra de ataques alienígenas. Junto com a identidade de heroína, ela também precisa estudar e tenta manter uma vida pessoal, segundo disse Gabby à Entertainment Weekly.

O lançamento dos quadrinhos vai acontecer em abril, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe se ele chegará traduzido ao Brasil.