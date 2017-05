O motivo por que Emma Watson merece um Oscar por A Bela e a Fera

LOOK AT DAN IM SO PROUD OF MY BOY HE DESERVES ALL THE PRAISES FOR THE HARD WORK HE PUT INTO THIS FILM IM DEAD CREDITS VID TO @emmacwatsons GO FOLLOW THEM🌹🌹🌹🌹🌹🌹 I DO NOT TOLERATE NEGATIVITY AND HATE on my page, ANY negative comments will be DELETED. #DanStevens #EmmaWatson #beautyandthebeast #behindthescenes #liveactionbeautyandthebeast #taleasoldastime #emmawatsonbelle #danstevensbeast #dancing #ballroom #waltz #cute #belle #beast #bellebeast

A post shared by Belle x Beast🌹 (@sing_nightingale) on May 23, 2017 at 10:11am PDT