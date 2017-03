O primeiro trailer de A Pequena Sereia com atores é lindo

Agora que a espera pelo live-action de A Bela e a Fera está prestes a acabar (dia 16 de março!), que tal ficar ansiosa por mais uma história das nossas infâncias que vai virar filme? Pois “A Pequena Sereia” deve chegar aos cinemas ainda esse ano, e o primeiro trailer foi divulgado!

Nada de Lindsay Lohan no papel de Ariel – aliás, nesse filme não tem Ariel nenhuma. Ele é baseado na história clássica de Hans Christian Andersen, e não no filme da Disney. No elenco está a grande Shirley MacLaine, Gina Gershon, de “Z Nation” e Poppy Drayton, de “As Crônicas de Shannara”.

Na trama, uma menininha chamada Elle descobre uma mulher encantadora, e acredita que ela é a verdadeira “Pequena Sereia”. Poppy Drayton interpreta a personagem-título, e MacLaine será uma mulher misteriosa que sabe muito sobre a tal Pequena Sereia.

O trailer uma gracinha, e mesmo não sendo uma produção Disney, talvez valha assistir, enquanto esperamos pela história de Ariel com Lindsay Lohan…