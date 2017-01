O trailer completo de ‘A Bela e a Fera’ é a coisa mais linda

Depois de meses de ansiedade, na noite de ontem (30) a Disney exibiu pela primeira vez o trailer completo de A Bela e a Fera, versão live-action, ou seja, com atores, do desenho clássico de 1991. São dois minutos e meio que fizeram a gente ficar com o coração na mão! Quer assistir?

Está tudo aí: a maravilhosa cena do jantar, Gastón dançando em cima da mesa, a rosa encantada, e, claro, Emma Watson perfeita como Bela e Dan Stevens como Fera, dançando pelo castelo . A música-tema do filme é cantada por John Legend e Ariana Grande.

A gente não vê a hora do filme estrear, em 17 de março!