OMG! Uma nova versão de “As Panteras” foi confirmada

As especulações já estão rolando há algum tempo, mas a Sony Pictures confirmou: vai rolar um remake de As Panteras, sim! E na verdade, será um remake do remake, né. Afinal, o filme com Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu é uma adaptação da série que estrelava Farrah Fawcett.

Nenhum ator do elenco foi confirmado, mas já se sabe que Elizabeth Banks (a Effie Trinket, de Jogos Vorazes) é quem vai assumir a direção do longa, segundo a Variety. No roteiro, o principal nome é Max Handelman, que também assinou A Escolha Perfeita 1 e 2.

A previsão é de que a estreia aconteça em junho de 2019.