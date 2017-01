Onde ficam as oito praias de nudismo oficiais brasileiras

Você até pode apostar em biquínis ou maiôs maravilhosos neste verão, mas há locais em que eles são completamente dispensáveis. No Brasil, de acordo com a Federação Brasileira de Naturismo (FBrN), há oito praias de nudismo, nas quais os banhistas podem curtir a natureza do jeitinho como vieram ao mundo. Elas ficam nos estados da Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Nessas praias, a prática do nudismo é regulamentada, mas é preciso que as Normas Éticas do Naturismo Brasileiro sejam seguidas. Entre elas, é considerada falta grave “ter comportamento sexualmente ostensivo e/ou praticar atos de caráter sexual ou obscenos nas áreas públicas” e tido como comportamento inadequado “fotografar, gravar ou filmar outros naturistas, sem a permissão dos mesmos”, por exemplo.

Confira, a seguir, onde ficam esses destinos e comece a planejar desde já a sua próxima viagem!

1. Praia de Massarandupió, Entre Rios, Bahia

A 93 quilômetros de Salvador, a praia conta com dois quilômetros reservados para a prática do naturismo, além de dunas e piscinas naturais, formadas pelo mar calmo.

2. Praia de Barra Seca, Linhares, Espírito Santo

A 142 quilômetros de Vitória, a praia permite que os frequentadores pratiquem o nudismo e tomem banho de mar ou de rio. Apesar de ter cerca de 10 quilômetros de extensão, apenas 200 metros tolera o naturismo.

3. Praia de Tambaba, Conde, Paraíba

A 30 quilômetros de João Pessoa, Tambaba foi a primeira praia a ter o naturismo permitido por lei municipal no nordeste. Lá, o local se divide entre os que usam e os que não usam roupas.

4. Praia Olho de Boi, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro

Muito pequena, a praia tem águas cristalinas e cerca de 50 metros de extensão. Se quiser chegar até essa praia por terra, é preciso fazer uma trilha, com duração média de 30 minutos, saindo da Praia Brava.

5. Praia do Abricó, Rio de Janeiro

A praia fica na Área de Proteção Ambiental de Grumari, logo após a Prainha (para quem toma o sentido de Barra de Guaratiba). Com um quilômetro de extensão, é um cantinho perfeito no Rio de Janeiro para quem quer privacidade e contato com a natureza.

6. Praia de Pedras Altas, Palhoça, Santa Catarina

A 30 quilômetros de Florianópolis, a estreita faixa de areia logo é tomada pelo mar, cercado de pedras que encantam os turistas.

7. Praia da Galheta, Florianópolis, Santa Catarina

Com cerca de um quilômetro, o local conta com uma faixa de areia bem generosa, o que garante mais privacidade aos banhistas. A 15 quilômetros de Florianópolis, o acesso à praia fica por conta de trilhas, a partir da Praia Mole ou do canal da Barra da Lagoa.

8. Praia do Pinho, Balneário Camboriú, Santa Catarina

Com 500 metros de extensão, a Praia do Pinho é considerada a primeira de naturismo do Brasil e a quinta do mundo. A cerca de 80 km de Florianópolis, o local surpreende pela infraestrutura. Lá, é possível encontrar pousada, camping, estacionamento e bares.