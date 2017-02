Oscar 2017 em tempo real: acompanhe aqui todos os vencedores

A cerimônia de entrega do Oscar 2017 acontece na noite de hoje no Teatro Dolby, em Los Angeles. Acompanhe aqui, em tempo real, os vencedores em cada categoria.

Melhor Roteiro Original

Taylor Sheridan, por A Qualquer Custo

Damien Chazelle, por La La Land: Cantando Estações

Yorgos Lanthimos e Efthimis Filippou, por O Lagosta

Kenneth Lonergan, por Manchester à Beira-Mar

Mike Mills, por 20th Century Women

Melhor Roteiro Adaptado

Eric Heisserer, por A Chegada

August Wilson, por Um Limite Entre Nós

Allison Schroeder e Theodore Melfi, por Estrelas Além do Tempo

Luke Davis, por Lion: Uma Jornada para Casa

Barry Jenkins e Tarell Alvin McCraney, por Moonlight: Sob a Luz do Luar

Melhor Atriz Coadjuvante

Viola Davis, por Um Limite Entre Nós

Naomie Haris, por Moonlight: Sob a Luz do Luar

Nicole Kidman, por Lion: Uma Jornada para Casa

Octavia Spencer, por Estrelas Além do Tempo

Michelle Williams, por Manchester à Beira-Mar

Melhor Figurino

Aliados

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Florence: Quem é Essa Mulher?

Jackie

La La Land: Cantando Estações

Melhor Maquiagem e Cabelo

A Man Called Ove

Star Trek: Sem Fronteiras

Esquadrão Suicida

Melhor Direção de Arte

A Chegada

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Ave, César!

La La Land: Cantando Estações

Passageiros

Melhor Fotografia

A Chegada

La La Land: Cantando Estações

Lion: Uma Jornada para Casa

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Silêncio

Melhor Edição

A Chegada

Até o Último Homem

A Qualquer Custo

La La Land: Cantando Estações

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Melhor Edição de Som

A Chegada

Horizonte Profundo: Desastre no Golfo

Até o Último Homem

La La Land: Cantando Estações

Sully: O Herói do Rio Hudson

Melhor Mixagem de Som

A Chegada

Até o Último Homem

La La Land: Cantando Estações

Rogue One: Uma História Star Wars

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

Melhores Efeitos Visuais

Horizonte Profundo: Desastre no Golfo

Doutor Estranho

Mogli: O Menino Lobo

Kubo e as Cordas Mágicas

Rogue One: Uma História Star Wars

Melhor Curta em Animação

Blind Vaysha

Borrewed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Melhor Animação

Kubo e as Cordas Mágicas

Moana: Um Mar de Aventuras

Minha Vida de Abobrinha

A Tartaruga Vermelha

Zootopia: Essa Cidade é o Bicho

Melhor Ator Coadjuvante

Mahershala Ali, por Moonlight: Sob a Luz do Luar

Jeff Bridges, por A Qualquer Custo

Lucas Hedges, por Manchester à Beira-Mar

Dev Patel, por Lion: Uma Jornada para Casa

Michael Shannon, por Animais Noturnos

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

Os Capacetes Brancos

Melhor Documentário em Longa-Metragem

Fogo no Mar

Eu Não Sou Seu Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13ª Emenda

Melhor Curta-Metragem

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Melhor Filme Estrangeiro

Terra de Minas (Dinamarca)

A Man Called Ove (Suécia)

O Apartamento (Irã)

Tanna (Austrália)

Toni Erdmann (Alemanha)

Melhor Canção Original

“Audition (The Fools Who Dream)” – La La Land: Cantando Estações

“Can’t Stop the Feeling” – Trolls

“City of Stars” – La La Land: Cantando Estações

“The Empty Chair” – Jim: The James Foley Story

“How Far I’ll Go” – Moana: Um Mar de Aventuras

Melhor Trilha Sonora

Mica Levi, por Jackie

Justin Hurwitz, por La La Land: Cantando Estações

Dustin O’Halloran e Hauschka, por Lion: Uma Jornada para Casa

Nicholas Britell, por Moonlight: Sob a Luz do Luar

Thomas Newman, por Passageiros

Melhor Diretor

Denis Villeneuve, por A Chegada

Mel Gibson, por Até o Último Homem

Damien Chazelle, por La La Land: Cantando Estações

Kenneth Lonergan, por Manchester à Beira-Mar

Barry Jenkins, por Moonlight: Sob a Luz do Luar

Melhor Atriz

Isabelle Huppert, por Elle

Ruth Negga, por Loving

Natalie Portman, por Jackie

Emma Stone, por La La Land: Cantando Estações

Meryl Streep, por Florence: Quem é Essa Mulher?

Melhor Ator

Casey Affleck, por Manchester à Beira-Mar

Andrew Garfield, por Até o Último Homem

Ryan Gosling, por La La Land: Cantando Estações

Viggo Mortensen, por Capitão Fantástico

Denzel Washington, por Um Limite Entre Nós

Melhor Filme

A Chegada

Até o Último Homem

Estrelas Além do Tempo

Lion: Uma Jornada para Casa

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Um Limite Entre Nós

A Qualquer Custo

La La Land: Cantando Estações

Manchester à Beira-Mar