Oscar 2017: Os melhores memes e reações sobre a premiação

Você pode até não ter acompanhado o Oscar em tempo real, neste domingo (26), mas já deve estar sabendo o que rolou na noite mais estrelada do cinema. A premiação mal acabou e as redes sociais já estavam tomadas por memes maravilhosos sobre a cerimônia – e não tinha como ser diferente.

No momento de anunciar o dono da estatueta mais esperada da noite, a de Melhor Filme, os envelopes foram trocados e La La Land – Cantando Estações foi anunciado como vencedor do prêmio, que, na verdade, era do longa Moonlight: Sob a Luz do Luar.

Como o melhor do Brasil é, sim, o brasileiro, muitos correram para o Twitter e prepararam memes incríveis, a fim de divertir mais ainda esse feriado de Carnaval e Oscar. Vem ver!

EU NÃO ACREDITO QUE ACONTECEU A EP DO MISS UNIVERSO NO OSCAR — luscas (@luscas) February 27, 2017

Se um dia eu ganhar o Oscar eu vou começar o discurso com: eu ganhei mesmo? Está certo isso? Kkk pq estiver errado não passo mico — Shadowcat (@say_urin) February 27, 2017

hoje eu tô só a meryl streep reagindo as premiações do oscar pic.twitter.com/cNWDn0S5GU — Juliane com e de exu (@exuliane) February 27, 2017

VEM PEGAR SEU OSCAR POR CENTRAL DO BRASIL QUE O RESULTADO DE 1999 TAVA ERRADO pic.twitter.com/zmsaLO0nzz — x-yago (@twerkyago) February 27, 2017

eu não consigo acreditar que uma empresa contratada SOMENTE para os envelopes do Oscar tenha feito uma coisa dessas — jordan (@CocitasMas) February 27, 2017

Chefe: Seu relatório tem um erro … Eu: Então, sabe a entrega do Oscar … — JJ (@JairoJair) February 27, 2017

DERAM O OSCAR PRO FILME ERRADO MANO DO CÉU pic.twitter.com/0UQy5N0GJF — Gabe Flowers (@smiletoday02) February 27, 2017

Oscar para quem fez esta montagem pfv pic.twitter.com/P1jLIOtymA — ✨•. ℛ .•✨ (@Rafaela__Faria) February 27, 2017

Oscar erra e usa foto de produtora viva em homenagem a profissionais mortos https://t.co/J8YEqqDlD9 pic.twitter.com/MOw6IoeHPz — wcorca (@wc0bain) February 27, 2017

Opa, parece q erraram de novo pic.twitter.com/L1aD9Pp3ze — Tuba (@homembarata) February 27, 2017

Eu não assisti ao Oscar mas sei que o negócio foi bom porque tem meme pra tudo que é lado — (M)arço (@jumbogammer) February 27, 2017