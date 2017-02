Pixar oferece aulas gratuitas e online de storytelling

Que tal aprender a contar histórias com os diretores de um dos maiores estúdios do mundo? Bem, isso é possível. A Pixar, que produziu animações inesquecíveis, como Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo, Up – Altas Aventuras e tantas outras, está oferecendo a terceira temporada de um curso de storytelling, em parceria com a Khan Academy.

Denominado Pixar in a Box, o curso é online e totalmente gratuito, estando disponível para qualquer pessoa que tem acesso à internet e compreende inglês. Em seis aulas, que trazem palestras e exercícios, o aluno pode aprender a construir e contar uma história da melhor maneira. Por enquanto, apenas o primeiro módulo, We Are All Storytellers, está disponível na íntegra.

Nas primeiras temporadas, que podem ser acessadas no Youtube, é possível ter contato com questões mais técnicas, como câmera virtual, animação e efeitos, por exemplo.

As lições serão ensinadas por ninguém menos que Pete Docter (diretor de Divertida Mente, Up – Altas Aventuras e Monstros S.A.), Mark Andrews (diretor e roteirista de Valente e Os Incríveis), Sanjay Patel (responsável por Ratatouille e Carros) e Domee Shi (da equipe de Divertida Mente). Demais, né?