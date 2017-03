Portela é a campeã do Carnaval no Rio de Janeiro em 2017

Há 33 anos sem conquistar um título, a quarta-feira de cinzas trouxe as boas novas para a Portela, escola campeã do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Apostando em um desfile que trouxe as histórias e lendas da água doce, no segundo ano sob o comando do carnavalesco Paulo Barros, tirou o título por centésimos da Mangueira.

O desfile foi realmente impressionante: carros e fantasias jogavam água pela Sapucaí – o que deve ter sido bem refrescante no calor carioca -, incluiu as lendas como Iara, Boto cor-de-rosa, Cobra Grande e Boiúna, trazendo a mensagem de preservação logo no carro abre-alas como “Fonte da Vida”. Cantou música de Paulinho da Viola e protestou contra o desastre ambiental ocorrido em Mariana, em Minas Gerais, em 2016.

Uma das poucas escolas que não sofreram com acidentes durante a noite, a Portela já saiu da Sapucaí aos gritos de “É Campeã!”. Contou com a presença da estreante Bianca Monteiro, a atriz Leona Cavalli